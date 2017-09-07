Райт: Алли понял, что поступил наивно и глупо, показав средний палец

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт раскритиковал полузащитника сборной Англии Деле Алли, который показал неспортивный жест во время матча квалификации ЧМ-2018 со Словакией. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Позже игрок объяснил, что это шутка между ним и его другом Кайлом Уолкером.
«Если Англия собирается на что-то претендовать в России, команде нужен X-фактор, и Деле-Алли подходит на эту роль. Но этот жест… Может, в нем правда не было никакой злобы, но это не отменяет наивности и глупости данного поступка.
Я люблю Деле и думаю, что у него есть потенциал одного из лучших игроков мира. И я знаю, что он понял свою ошибку. Ему не нужно будет говорить, что он поступил неправильно, показав средний палец", — написал Райт в колонке для The Sun.