Защитник тульского «Арсенала» Сунзу вошёл в сборную тура отбора ЧМ-2018 в Африке

Замбийский защитник тульского «Арсенала» Стопилла Сунзу включён в символическую сборную четвёртого тура африканского отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Представитель РФПЛ помог свой сборной одержать гостевую победу над соперниками из Алжира (1:0).
В символической сборной тура Сунзу попал в компанию к таким футболистам как Виктор Мозес из «Челси», представляющему Нигерию, а также дуэту из «Ливерпуля» — Садио Мане (Сенегал) и Мохамеду Салаху (Египет).
После четырёх туров команда Замбии занимает второе место в группе В с семью очками, на три балла отставая от лидирующей сборной Нигерии.
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