Слуцкий: шутили, что когда Аршавин поёт гимн, он уже устал и должен быть заменён

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий по просьбе английских журналистов рассказал пару излюбленных шуток, одна из которых посвящена бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину.
«Для меня Аршавин — лучший российский игрок 2000-х годов, однако все думали, что он ленив. Мы шутили: когда Андрей поёт национальный гимн перед игрой, он уже устал и должен быть заменён.
Есть ещё одна шутка. Лес горит, а я похож на слепого лося, который убегает от судьбы!», — цитирует российского специалиста издание Daily Mail.
L'One: «Халл» — это риск, Слуцкий может поставить крест на своей карьере