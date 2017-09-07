Самарджич: в России интересный и сильный чемпионат с борьбой до последнего тура

Словенский защитник «Анжи» Мирал Самарджич поделился первыми впечатлениями от перехода в состав команды из Махачкалы и высоко оценил уровень российского первенства.
«Приняли меня отлично. Видно, что во всём присутствует профессионализм. Тренировки проходят нормально. Я стараюсь выкладываться и показывать себя с лучшей стороны и надеюсь, что результаты будут лучше, чем были. Тренировочный процесс интересный и разнообразный. Потому что мы сочетаем и тактические занятия, тренажёрный зал, работу на поле, удары, технику.
Мы говорили с главным тренером перед моим переходом в «Анжи». Он сказал, что рассчитывает на меня. У нас с ним сложились хорошие, профессиональные отношения и, как я уже говорил, буду выкладываться на максимуме своих возможностей. Я следил за чемпионатом России. Очень интересный и сильный чемпионат. Потому что здесь много команд, которые находятся близко друг к другу по очкам и борьба идёт порой до последнего тура. В январе мне поступило предложение от одного из российских клубов, но я тогда выбрал вариант в Турции и это было моей большой ошибкой.
Я пришёл сюда, чтобы результаты стали лучше. Потому что место, которое «Анжи» занимает, не соответствует потенциалу команды. Думаю, в дальнейших играх мы исправим ситуацию и поднимемся выше по турнирной таблице», — цитирует новичка клубная пресс-служба.