«Ливерпуль» предложит новый выгодный контракт молодому таланту Вудбёрну

Руководство «Ливерпуля» планирует наградить талантливого 17-летнего нападающего Бенджамина Вудбёрна новым соглашением на более выгодных условиях, сообщает The Telegraph.
15 октября валлийскому футболисту исполнится 18 лет, мерсисайдцы намерены сохранить восходящую звезду в составе и предложат новый контракт, рассчитанный минимум на пять лет. Сделку планируется завершить в ближайшие недели.
2 сентября форвард дебютировал в составе национальной команды Уэльса в матче со сборной Австрии (1:0) в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Вудбёрн забил победный гол спустя пять минут после своего появления на поле.
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