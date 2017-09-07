Румменигге: «Баварии» никогда не делали официального предложения по Видалю

Мюнхенская «Бавария» не получала предложений относительно полузащитника Артуро Видаля. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.
«Никто у нас не интересовался Видалем. И «Баварии» никогда не было сделано официального предложения. Это касается и того периода, когда было открыто трансферное окно. Так что я не могу подтвердить различные слухи насчёт нашего футболиста», — приводит слова Румменигге Mediaset.
Видаль пополнил ряды «Баварии» летом 2015 года, защищая до этого цвета туринского «Ювентуса». Его действующий контракт с мюнхенцами в силе до лета 2019 года.
Видаль намекнул, что может завершить карьеру в сборной Чили после ЧМ-2018