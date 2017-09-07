Мюнхенская «Бавария» не жалела усилий к тому, чтобы приобрести нападающего Усмана Дембеле у «Ренна». Однако французский футболист, выступающий ныне за «Барселону», предпочёл перед стартом предыдущего сезона перейти в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщил бывший технический директор «Баварии» Михаэль Решке.
«Бавария» сделала всё, чтобы приобрести Дембеле. Однако футболист ясно дал понять, что хочет перейти только в «Боруссию». Он чувствовал, что ещё не готов играть за такие команды, как «Бавария» и «Барселона». Футболист хотел иметь возможность игровой практики и прогресса. Вот вся правда о Дембеле», — цитирует Решке Sport Bild.
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