На «Волгоград Арене» проведут три тестовых матча перед ЧМ-2018

Председатель спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов сообщил, что в преддверии чемпионата мира 2018 года на «Волгоград Арене» состоятся три тестовых матча.
«На 21 апреля 2018 года намечено проведение на «Волгоград Арене» тестового матча «Ротор-Волгоград» – «Луч-Энергия» (Владивосток) в рамках первенства ФНЛ, 2 мая состоится игра «Ротора-Волгограда» против самарских «Крыльев Советов». А уже 9 мая на «Волгоград Арене» пройдёт финальный матч Кубка России. Таким образом, до старта чемпионата мира — 2018 на новом стадионе пройдут три тестовые встречи», — приводят слова Глинянова «Известия».
Окончание строительства «Волгоград Арены» намечено на ноябрь 2017 года.