Нападающий А. Козлов признан лучшим игроком ФНЛ в августе

Нападающий «Енисея» Андрей Козлов стал лучшим футболистом августа и по версии Футбольной национальной лиги, и по версии болельщиков, голосовавших на официальном сайте лиги.
В прошлом месяце форвард в пяти турах забил семь мячей и сделал одну голевую передачу, при этом сделав три дубля в матчах с «Балтикой», «Авангардом» и «Факелом».
На втором месте, по версии ФНЛ, капитан «Шинника» Эльдар Низамутдинов. На счету опытного нападающего три мяча и две голевые передачи. Третьим стал форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, который в августе отметился тремя голами.
«Кубань» прервала серию «Енисея» из шести побед в ФНЛ, «Балтика» одолела «Луч»