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Иньеста не намерен покидать «Барселону», но есть вопросы, связанные с зарплатой

7 сентября 2017, четверг. 09:25 Футбол

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не намерен менять клубную прописку, утверждает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, одной из приоритетных задач футболиста в ближайшем будущем является продление контракта с каталонским клубом. Агенты игрока сборной Испании работают именно в этом направлении.

Клуб предложил Иньесте контракт, согласно которому он по окончании каждого сезона будет волен сам решать свою дальнейшую судьбу. Изначально Иньеста не имеет возражений, но есть вопросы, связанные с зарплатой игрока. Иньеста считает, что клуб должен оценить его по достоинству.

В Испании поднялся большой шум после того, как Иньеста опроверг слова президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу. Последний, в частности, сказал, что уже достигнута принципиальная договорённость с Иньестой относительно продления контракта.

Договор 33-летнего футболиста с каталонцами действует до лета 2018 года.

Иньеста опроверг новость о договорённости с «Барселоной» о продлении контракта
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Андрес Иньеста
Новости. Футбол
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