Яковлев: у меня две цели – попасть в сборную и вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев, ранее выступавший за «Спартак», признался, что хотел бы вернуться в стан красно-белых, а также отметил, что следит за выступлениями столичного клуба.
«Конечно, мне хотелось бы вернуться в родной клуб, в котором я провёл долгое время. Но для этого нужно много работать, и, наверное, всё-таки вызов в сборную – это тоже очень важное событие в жизни каждого футболиста. Это то, ради чего мы играем в футбол, стараемся показать результат на максимуме. У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в «Спартак». Я адекватно оцениваю ситуацию, для этой цели мне надо стать лидером сначала в «Анжи».
Конечно, я болею за команду вне зависимости от того, кто сейчас тренирует команду и кто в ней играет. Я всегда буду переживать за тот клуб, в котором прошла большая часть моей карьеры. Я рад, что «Спартак» стал чемпионом, и болельщики так долго этого ждали.
Почему они так плохо начали нынешний сезон? Тяжело сказать, надо находиться внутри команды. Мне кажется, причина кроется в банальном невезении, потому что играют они неплохо. Даже если взять игру со СКА, было много моментов для взятия ворот. Но бывает такое, когда мяч в ворота не идёт. Надеюсь, эта волна закончится и ребята начнут выигрывать» — цитирует Яковлева «Советский спорт».