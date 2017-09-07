Главный тренер сборной Узбекистана отстранён от своей должности

Федерация футбола Узбекистана сообщила об отстранении Самвела Бабаяна от должности главного тренера национальной сборной.
«Самвел Бабаян и его штаб не справились с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен», — говорится на официальном сайте федерации.
Ранее Бабаян подвергся критике журналистов после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Южной Кореи (0:0). Сыграв вничью в этой встрече, сборная Узбекистана лишилась шансов на выход в финальную стадию турнира.
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