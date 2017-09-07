Де Врей может продлить контракт с «Лацио» до 2019 года

Защитник «Лацио» Стефан де Врей, в услугах которого заинтересован «Ювентус», может продлить контракт со своим нынешним клубом. Об этом сообщает Goal.
Действующее соглашение истекает летом 2018 года, и руководство римской команды прилагает все усилия, чтобы пролонгировать договор. Новый контракт будет рассчитан до конца сезона-2018/19. При этом оклад 25-летнего голландца составит € 2 млн в год.
Если стороны не договорятся, то в январе де Врей получит возможность вести переговоры с «Ювентусом» и достанется «старой синьоре» бесплатно.
Сумма отступных в новом контракте де Врея с «Лацио» составит € 20 млн