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Месси может не сыграть с «Севильей», если Аргентина попадёт в стыковые матчи ЧМ

7 сентября 2017, четверг. 10:15 Футбол

Футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Хавьер Маскерано могут пропустить домашний матч 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который состоится 5 ноября, сообщает Marca. Причиной этого может стать возможное попадание сборной Аргентины в стыковые игры отборочного раунда чемпионата мира — 2018.

Если аргентинская команда останется на пятом месте в южноамериканской группе, то 6 ноября в первом стыковом матче она сыграет с победителем Океании командой Новой Зеландии.

В то же время если на пятом месте окажется сборная Уругвая, то матч с «Севильей» рискует пропустить нападающий «Барселоны» Луис Суарес.

Экс-наставник сборной Аргентины Менотти раскритиковал Месси и команду
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол ФК Барселона ФК Севилья Лионель Месси Луис Суарес Хавьер Маскерано
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