Марсело: с тренером Тите сборная Бразилии вернётся на вершину

Сборная Бразилии, которая завоевала путёвку в финальную часть чемпионата мира 2018 года, вернётся на вершину. Такого мнения придерживается защитник бразильцев Марсело.
«У меня есть последняя миссия в футболе. Бразилия возвращается на чемпионат мира. Запишите это. С тренером Тите мы вернём Бразилию на вершину», — цитирует Марсело «Твиттер» ЧМ-2018.
Напомним, что на домашнем чемпионате мира 2014 года Бразилия заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзовые медали Нидерландам 0:3.
ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.
К титулу с Тите. Как Бразилия снова стала топовой командой
Сборная Бразилии выиграла восемь матчей подряд в отборочном цикле ЧМ-2018 и первой отобралась на турнир, который пройдёт в России.