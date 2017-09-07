«Ювентус» заинтересован в защитнике «ПСЖ» Менье

Защитник «ПСЖ» Томас Менье заинтересовал туринский «Ювентус». Как сообщает La Derniere Heure, в январе следующего года итальянцы будут готовы сделать предложение по футболисту сборной Бельгии.
25-летний футболист присоединился к французской команде летом прошлого года, когда перешёл из «Брюгге». В прошлом сезоне Менье провёл 22 матча в чемпионате Франции, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.
В составе сборной Бельгии Менье дебютировал в 2013 году, а недавно с национальной командой вышел в финальную часть чемпионата мира — 2018.
Менье: заранее знали, что матч против сборной Греции будет дерьмовым