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«Ювентус» заинтересован в защитнике «ПСЖ» Менье

7 сентября 2017, четверг. 10:28 Футбол

Защитник «ПСЖ» Томас Менье заинтересовал туринский «Ювентус». Как сообщает La Derniere Heure, в январе следующего года итальянцы будут готовы сделать предложение по футболисту сборной Бельгии.

25-летний футболист присоединился к французской команде летом прошлого года, когда перешёл из «Брюгге». В прошлом сезоне Менье провёл 22 матча в чемпионате Франции, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

В составе сборной Бельгии Менье дебютировал в 2013 году, а недавно с национальной командой вышел в финальную часть чемпионата мира — 2018.

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Источник: La Dernière Heure Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
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