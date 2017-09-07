Коло Туре: Яя всё ещё может играть ключевую роль в «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Селтика» Коло Туре, который находится без команды, считает, что его брат Яя Туре, защищающий цвета «Манчестер Сити», по-прежнему является ключевым игроком для «горожан».
«Он всегда был одним из лучших полузащитников в мире. Я говорил это, когда он играл на Украине, но меня никто не слушал. Я думаю, что он всё ещё может сыграть ключевую роль для «Манчестер Сити». Он хорошо обороняется и может здорово начинать атаку», — цитирует Туре-старшего Sport360.
В первых трёх матчах сезона-2017/18 АПЛ Яя Туре оставался в запасе.
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