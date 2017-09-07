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Коноплянка назвал клубы, от которых он получил летом предложения

7 сентября 2017, четверг. 11:25 Футбол

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, какие клубы сделали ему предложения во время летнего трансферного окна.

«Я получил предложения от «Галатасарая», «Интера», «Лацио» и «Сток Сити». Я бы покинул свой клуб, если бы не сменился главный тренер», – цитирует Коноплянку Интернет-портал Goal.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Коноплянка, права на которого принадлежали «Севилье», выступая на правах аренды за «Шальке-04», провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. По окончании сезона «Шальке-04» выкупил контракт украинца у андалусцев.

Bild: Коноплянка этим летом мог перейти в «Шахтёр»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Интер Лацио Сток Сити ФК Галатасарай Шальке-04 Евгений Коноплянка
Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
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