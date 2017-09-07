Коноплянка назвал клубы, от которых он получил летом предложения

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, какие клубы сделали ему предложения во время летнего трансферного окна.
«Я получил предложения от «Галатасарая», «Интера», «Лацио» и «Сток Сити». Я бы покинул свой клуб, если бы не сменился главный тренер», – цитирует Коноплянку Интернет-портал Goal.
В минувшем сезоне чемпионата Германии Коноплянка, права на которого принадлежали «Севилье», выступая на правах аренды за «Шальке-04», провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. По окончании сезона «Шальке-04» выкупил контракт украинца у андалусцев.
Bild: Коноплянка этим летом мог перейти в «Шахтёр»