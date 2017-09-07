Венгер: я верю в игроков «Арсенала», но нам также нужна поддержка фанатов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча 4-го тура АПЛ с «Борнмутом» ответил на вопросы журналистов.
«Алексис, Оспина и Рэмси вернулись в расположение команды сегодня, посмотрим на их состояние. Травм на данный момент нет. Уилшир набирает форму. Пока не знаю, сыграет ли он, но есть позитивные моменты. Алексис? Я не сомневаюсь в его менталитете. Но ему нужно набрать физическую форму, которой не хватало в матче с «Ливерпулем». Надеюсь, он прибавит.
Что касается поражения от «Ливерпуля», конечно, я страдаю в такие моменты. К сожалению, это часть карьеры. Вы хотите, чтобы всё было идеально, но так не бывает. Мы провели три матча, впереди ещё 35, у нас есть качества, позволяющие всё исправить», — цитирует Венгера Mirror.
Матч «Арсенал» — «Борнмут» состоится 9 сентября. Начало – в 17:00 мск.