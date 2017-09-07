Рибери: я хотел бы завершить карьеру в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, рассуждая о своём будущем, отметил, что хотел бы завершить карьеру в мюнхенском клубе.
«Я хотел бы остаться в «Баварии», но не могу решать в одиночку, есть руководство. Хотел бы играть здесь до конца карьеры, но варианты из-за рубежа также могу рассмотреть», — цитирует Рибери Sport1.de.
Ранее 34-летний француз признался, что получал предложения из Китая и Катара, но отклонил их. В «Баварии» Франк Рибери играет с 2007 года. Его контракт действует до конца текущего сезона.
Рибери отклонил предложения из Китая и Катара