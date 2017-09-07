Начальник службы безопасности «Газпрома» вошёл в совет директоров «Зенита»

Заместитель председателя правления, генеральный директор службы безопасности «Газпрома» Сергей Хомяков вошёл в совет директоров петербургского «Зенита». Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров «Газпрома», сообщает Rambler News Service.
«Согласовать участие члена правления ПАО «Газпром» Хомякова Сергея Федоровича в совете директоров АО ФК «Зенит»», — говорится в материалах компании.
По данным СМИ, 51% акций «Зенита» принадлежит «Газпромбанку», акционером которого, в свою очередь является «Газпром».
«Зенит» приостановил продажу билетов на игру с «Уфой» из-за возможного переноса