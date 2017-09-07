Вице-президент «Шахтёра»: «Динамо» К должно быть засчитано техническое поражение

Вице-президент «Шахтёра» Борис Колесников прокомментировал слова президента «Динамо» Игоря Суркиса о причинах неявки команды на матч в Мариуполе. «Динамо» мотивировало отказ приехать на матч тем, что команда не получила гарантий безопасности, хотя в «Мариуполе» утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от службы безопасности Украины и национальной полиции. За 48 часов до матча «Динамо» обратилось к «Мариуполю» с предложением обменяться датами встреч, но получило отказ.
«Динамо» должно быть засчитано техническое поражение. Читал этот комментарий Игоря Михайловича о прыжках с моста, но есть одно но. Если ты записался на чемпионат по прыжкам с моста, подал заявку, подписал регламент и не пришёл на соревнования – значит, ты трус», – сказал Колесников в эфире телеканала «Украина».