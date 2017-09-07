В «Тосно» пояснили ситуацию с ценами на билеты на домашний матч со «Спартаком»

Руководитель административной службы «Тосно» Дмитрий Пучков прокомментировал недовольство фанатов «Спартака» из-за того, что цена билетов на центральную трибуну дешевле, чем на гостевую. Стоит отметить, что на официальном сайте «Тосно» цен на билеты в гостевой сектор пока нет.
«Билеты на матч «Тосно» — «Спартак» на центральную трибуну дороже, чем в гостевую? Цена билетов в гостевой сектор находится в процессе обсуждения, мы её ещё не обозначили», — сказал Пучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Тосно» — «Спартак» состоится 17 сентября. Начало – в 13:00 мск.
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