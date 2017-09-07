Каррера показал, как душил переводчика «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ставший гостем редакции «Чемпионата», воспроизвёл журналистам эпизод с участием переводчика команды, случившийся в прошлом году.
Ранее известный спортивный комментатор и бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что в процессе представления команде в качестве главного тренера Каррера неожиданно для всех схватил за горло переводчика Артёма Фетисова.
«Вам показать, как я это сделал? Я сказал, что надо взять соперника за горло и отпустить его, только когда он умрёт. В спортивном смысле, естественно: не надо позволять дышать сопернику на поле. Я сделал это, чтобы вызвать у игроков спортивную злость. Главное, чтобы всякие телеграм-каналы потом не донесли, что я чуть ли не избил переводчика! Он же здесь сидит, живой», — объяснил Каррера, вновь продемонстрировав приём на переводчике.
«Я понял, ради чего это было сделано. Не было никаких проблем», — добавил Фетисов.
Полную версию интервью с Массимо Каррерой читайте на «Чемпионате» в ближайшие дни.