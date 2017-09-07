Матерацци: Леонардо не разрешил сделать фото с пятью трофеями в «Интере»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци рассказал, что хотел сделать памятное фото с пятью трофеями, но экс-наставник миланцев Леонардо не разрешил футболисту. Речь шла о кубках, которые были завоёваны в сезоне-2009/10.
«Для начала хочу поблагодарить Джачинто Факкетти (игрок «Интера» с 1960 по 1978 год. Прим. «Чемпионата».). Он оберегал меня и не позволял мне перейти в другую команду, которой мог оказаться «Милан».
Моуринью и Леонардо? После полуфинала с «Барселоной» он сказал мне, что я буду играть в финале Лиги чемпионов. Так и произошло. А что касается Леонардо, он не разрешил сделать фото с пятью трофеями, которые мы выиграли в те годы. Мы всё подготовили для этого, но Лео сказать, что этого не произойдёт. Вот почему у нас нет исторической фотографии», — цитирует Матерацци Football Italia.
В сезоне 2009/10 «Интер» выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.