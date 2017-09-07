«Уфа» призвала своих болельщиков на матч с «Краснодаром» прийти в красном

«Уфа» призвала своих болельщиков прийти на домашний матч 9-го тура РФПЛ с «Краснодаром» в красном. Встреча состоится 10 сентября на стадионе «Нефтяник». Начало игры — в 16:30 по московскому времени.
«В перерыве матча состоится розыгрыш поездки в Испанию среди владельцев абонементов на домашние игры ФК «Уфа» в сезоне-2017/18. Определение победителя состоится в перерыве матча. Встречаемся после окончания первого тайма у скамеек запасных (17-18 сектора)», — говорится на официальном сайте уфимского клуба.
«Уфа» призвала своих болельщиков на матч с «Краснодаром» придти в красном
Фото: Официальный сайт ФК «Уфа»
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