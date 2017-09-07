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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Нобоа: сыграть на чемпионате мира в России – это моя мечта

7 сентября 2017, четверг. 15:10 Футбол

Полузащитник «Зенита» и сборной Эквадора Кристиан Нобоа рассказал, что мечтает сыграть на чемпионате мира 2018 года в России, выразив надежду, что его желание исполнится.

«Чемпионат мира — особый турнир, с которым ничто не сравнится. Я играл в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы, но это не то. Когда играешь за сборную на мундиале, на тебя смотрит весь мир, от самых маленьких до самых больших стран. Когда выходишь на поле и слышишь этот шум… Невозможно это описать, это уникальный момент в жизни футболиста. Только те, кто это пережил, знают, что это такое. Я играл на чемпионате мира. Я никогда этого не забуду.

В Южной Америке вообще нет слабых сборных. Остались решающие матчи, в которых нам нужно побеждать. Отступать некуда, на кону путёвка на чемпионат мира. Сыграть на мундиале в России — это моя мечта. Надеюсь, она сбудется», — цитирует Нобоа пресс-служба ФИФА.

За два тура до конца отборочного турнира в южноамериканской зоне сборная Эквадора занимает 8-е место, в четырёх очках от 5-й позиции, дающей право сыграть в стыковых матчах. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Сборная Перу выиграла у команды Эквадора в матче квалификации ЧМ-2018
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Эквадора - Футбол ФК Зенит Кристиан Нобоа ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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