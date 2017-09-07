Коутиньо вернулся в расположение «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо вернулся в расположение своей команды, сообщает пресс-служа английского клуба. Бразилец оказался в числе футболистов, которые вернулись в клуб после матчей за свои национальные команды.
Ранее сообщалось, что Коутиньо может отказаться от участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Футболист недоволен тем, что руководство не продало его в «Барселону», и готов пойти на радикальные меры.
«Ливерпуль» попал в группу Е вместе с «Марибором», «Спартаком» и «Севильей». Ранее стало известно, что мерсисайдцы внесли 25-летнего футболиста в заявку на Лигу чемпионов.
Коутиньо может отказаться играть за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов