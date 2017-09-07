Наставник «Суонси Сити»: ожидаю, что Саншеш сыграет против «Ньюкасла»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш, который перешёл в «Суонси Сити» на правах аренды, вероятно, примет участие в ближайшем домашнем матче чемпионата Англии с «Ньюкаслом». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил наставник «Суонси» Пол Клемент. Встреча с «Ньюкаслом» состоится 10 сентября.
«Саншеш прибудет к нам завтра, и он проведёт перед матчем две тренировки. Я ожидаю, что он будет участвовать в воскресной встрече. Он ещё молодой игрок, поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не оказывать на него слишком большое давление. Вы можете видеть, насколько он талантлив, и я думаю, что он может внести большой вклад», — сказал Клемент.
20-летний Саншеш перешёл в «Баварию» летом прошлого года из «Бенфики» за 35 млн. Контракт с мюнхенцами действует до лета 2018 года.