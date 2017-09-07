Дзюба: не вспомню всё, что прочитал летом, но могу выделить классику – «Дракула»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, какие книги любит читать, выделив классику – роман «Дракула», автором которого является Брэм Стокер. Футболист также отметил, что его расстраивает стереотипы о том, что футболисты сосредоточены только на спорте.
«Честно говоря, расстраивает стереотипное мышление о том, что футболисты — люди, сосредоточенные только на спорте. Я очень люблю читать. Читаю много. Разные жанры, разных авторов. Уже не вспомню всё, что прочитал этим летом, но могу выделить классику — «Дракулу» Брэма Стокера», — цитирует Дзюбу «RT на русском».
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