Игроки «Шинника» посетили мемориал в память о погибших хоккеистах «Локомотива»

Сегодня футболисты «Шинника» посетили мемориал, посвящённый погибшим в авиакатастрофе тренерам, хоккеистам и членам команды ярославского «Локомотива».
7 сентября в регулярных чемпионатах КХЛ и МХЛ наступает пауза. Это День памяти команды «Локомотив», погибшей в авиакатастрофе в 2011 году близ аэропорта Туношна. Погибли 44 человека.
«ФК „Шинник“ в годовщину трагедии посетили мемориал на Леонтьевском кладбище в память о погибшем в авиакатастрофе Локомотиве… Помним...» — говорится в официальном «твиттере» клуба.
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7 сентября — День памяти трагически погибшей хоккейной команды «Локомотив»