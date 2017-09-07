Игроки ЦСКА вылетели в Пермь на матч с «Амкаром»

Сегодня игроки московского ЦСКА вылетели в Пермь, где 8 сентября проведут матч 9-го тура РФПЛ с «Амкаром». На игру красно-синие отправились в следующем составе.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Одним рейсом с основной командой вылетела «молодёжка», которая свой матч сыграет завтра утром, сообщает пресс-служба ЦСКА.
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