«Аякс» объявил о переходе нападающего «Сантоса» да Силвы

Нападающий «Сантоса» Данило Перейра да Силва продолжит карьеру в Нидерландах. 18-летний футболист подписал контракт с «Аяксом», о чём сообщает пресс-служба амстердамского клуба.
Бразильский форвард поставил подпись под договором, рассчитанным до 30 июня 2022 года. Данило Перейра да Силва на начальном этапе будет играть за молодёжную команду голландского клуба.
По данным Transfermarkt, «Аякс» заплатил за бразильского футболиста € 2 млн.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере».
Как подводить детей ко взрослому футболу. Инструкция от голландцев
Шесть советов от тренера маленького голландского клуба.