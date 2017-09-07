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«Аякс» объявил о переходе нападающего «Сантоса» да Силвы

7 сентября 2017, четверг. 16:48 Футбол

Нападающий «Сантоса» Данило Перейра да Силва продолжит карьеру в Нидерландах. 18-летний футболист подписал контракт с «Аяксом», о чём сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Бразильский форвард поставил подпись под договором, рассчитанным до 30 июня 2022 года. Данило Перейра да Силва на начальном этапе будет играть за молодёжную команду голландского клуба.

По данным Transfermarkt, «Аякс» заплатил за бразильского футболиста € 2 млн.

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Источник: ФК "Аякс" Сообщить об ошибке
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7 сентября 2017, четверг
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