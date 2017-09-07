«Зенит» предлагал «Краснодару» обменять Дзюбу на Смолова

Как стало известно «Чемпионату», перед закрытием трансферного окна «Зенит» предлагал «Краснодару» обменять Фёдора Смолова на Артёма Дзюбу с доплатой.
Ранее Фёдор Смолов также мог оказаться в «Зените». Тогда «Краснодар» предложил обменять его на Александра Кокорина или Олега Шатова плюс соответствующая доплата. «Зенит» отказался, так как в клубе рассчитывали на этих игроков. Позднее питерцы выдвинули встречное предложение: Дзюба плюс деньги в обмен на Смолова. На этот раз отказал «Краснодар», Галицкий в этом футболисте не заинтересован.
Чистая сумма трансфера для «Зенита» по Смолову составила бы € 16 млн + € 2 млн бонусами. Когда стало понятно, что Дзюба не игрок Роберто Манчини и может оказаться на лавке перед чемпионатом мира — в ситуацию вмешался вице-премьер Виталий Мутко.
За три дня до закрытия трансферного окна была предпринята последняя попытка обменять Смолова. Фурсенко предложил € 10 млн евро + € 2 млн бонусами + Дзюбу в аренду. Галицкий выдвинул свои условия — € 16 млн + Дзюба в аренду. «Зенит» к этому времени потратил весь трансферный бюджет, не смог увеличить предложение и вышел из сделки.
Этот поздний раунд переговоров стал одной из главных причин срыва перехода Дзюбы в «Локомотив».
Подробнее об этом читайте в материале «Чемпионата».