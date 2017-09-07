Коротков: Оганесян отчитался по всем суммам в «Арарате»

Новый руководитель московского «Арарата» Игорь Коротков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» подтвердил, что в клубе произошла смена учредителя и бывший президент Валерий Оганесян полностью отчитался по всем суммам, за которые он нёс ответственность.
«На сегодняшний день Валерий Оганесян отчитался по всем суммам, которые за ним числились и за которые он нёс ответственность. Он полностью ликвидировал финансовую задолженность перед «Араратом» и сейчас к нему нет каких-либо финансовых претензий.
Мы будем дальше работать и всегда стремиться к победам. Мы продолжим тот вектор развития, который был намечен изначально, — выход в ФНЛ», — сказал Коротков.
Оганесян вышел из состава учредителей «Арарата», клуб продолжит существование