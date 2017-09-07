Изменилось время начала матча 10-го тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа»

Изменилось время начала матч 10-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Уфой».
Как сообщает официальный «твиттер» клуба из Санкт-Петербурга, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Изначально матч должен был начаться в 19:30 мск.
Ранее РФПЛ объявила, что в связи с обращением «Зенита» и в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата России матч состоится 18-го, а не 17 сентября, как планировалось изначально.
Напомним, что 14 сентября «Зенит» в гостях встретится с македонским «Вардаром» на групповом этапе Лиги Европы.