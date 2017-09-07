Гамшик: надеюсь, не придётся ждать до 40 лет, чтобы выиграть Серию А с «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик сообщил, что хотел бы завершить карьеру в неаполитанском клубе после победы в Серии А, а также выразил надежду, что сможет побить рекорд экс-нападающего команды Диего Марадоны по количеству голов за клуб. 30-летний словак имеет в активе 113 голов за «Наполи», у Марадоны – 115.
«Никогда не знаешь, что произойдёт в футболе, однако я не думаю об уходе из «Наполи». В прошлом отклонял предложения от «Ювентуса» и «Милана», потому что не чувствовал, что был готов. Я счастлив в Неаполе и с профессиональной, и с жизненной точки зрения. Я мог бы закончить карьеру в этом клубе. Может быть, после победы в чемпионате Италии, но, надеюсь, для этого не придётся ждать до 40 лет.
Что касается рекорда Марадоны, надеюсь побить его. Диего является богом для Неаполя. Было великолепно опередить такого, как он. Круто бы смотрелось, если бы Гамшик обошёл Марадону. Очевидно, не могу сравнивать себя с ним, но было бы сумасшествием побить его рекорд и выиграть Серию А в одном сезоне», — цитирует Гамшика Kicker.