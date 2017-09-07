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Набиуллин: «Спартак» очень силён, «Рубину» предстоит интересный матч

7 сентября 2017, четверг. 17:58 Футбол

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от гостевого матча 9-го тура РФПЛ со «Спартаком», который состоится 9 сентября.

«На «Спартак» мы настраиваемся так же, как и на всех остальных соперников. Перед матчем наигрывали определённые схемы, чтобы показать свою игру. «Спартак» очень силён, их сильные стороны – это игра на стандартах, мы разбирали этот момент. Также у них очень хорошие крайние нападающие, которые быстро вылетают в атаку. Самедов? Я уже представляю, как нужно играть против него. Будет интересный матч.

В «Рубин» вернулся Сесар Навас. Он очень позитивный человек. Уверен, что он нам поможет», – цитирует Набиуллина «Татар-информ».

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Источник: Татар-информ Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин ФК Спартак Сесар Навас Эльмир Набиуллин
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7 сентября 2017, четверг
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