Набиуллин: «Спартак» очень силён, «Рубину» предстоит интересный матч

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от гостевого матча 9-го тура РФПЛ со «Спартаком», который состоится 9 сентября.
«На «Спартак» мы настраиваемся так же, как и на всех остальных соперников. Перед матчем наигрывали определённые схемы, чтобы показать свою игру. «Спартак» очень силён, их сильные стороны – это игра на стандартах, мы разбирали этот момент. Также у них очень хорошие крайние нападающие, которые быстро вылетают в атаку. Самедов? Я уже представляю, как нужно играть против него. Будет интересный матч.
В «Рубин» вернулся Сесар Навас. Он очень позитивный человек. Уверен, что он нам поможет», – цитирует Набиуллина «Татар-информ».
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