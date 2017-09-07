Азмун из-за травмы не поможет «Рубину» в матче со «Спартаком»

Нападающий «Рубин» Сердар Азмун не примет участие в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», сообщил главный тренер казанской команды Курбан Бердыев.
«К сожалению, Азмун приехал с травмой из сборной, у него немного разрыв мышцы. Количество травмированных только увеличилось, группа атаки оставляет желать лучшего. Азмун не будет участвовать в матче. Но, несмотря на это, готовимся мы серьёзно", — приводит слова Бердыева «Татар-информ».
Защитник Сесар Навас, скорее всего, выйдет в стартовом составе «Рубина» в предстоящем матче со «Спартаком».
«У нас много неопределённых позиций – Кудряшов, Гранат. Хотя Сесар в возрасте и давно не играл, мы его, скорее всего, будем использовать в начале игры. Несмотря на это, мы понимаем, что готовность у него пока не та стопроцентная, в которой Сесар обычно находится», – отметил Бердыев.
Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 9 сентября, начало — в 19:00 мск.