Бердыев: хорошо знаю Педро Рошу ещё по Бразилии. Талантливый игрок

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от гостевого матча 9-го тура РФПЛ со «Спартаком», который состоится 9 сентября, а также сообщил, что знаком с возможностями новичка красно-белых нападающего Педро Роши.
«Спартак» – это чемпион страны. Матчи сборных на каждой команде сказываются. К сожалению, есть травмированные игроки, кто-то не успел восстановиться. Но работаем с теми, кто есть. Изменился ли «Спартак»? Я не слежу за «Спартаком», меня больше своя команда интересует. Есть изменения, но в целом «Спартак» есть «Спартак» и манера игры такая же.
Является ли для меня особенным матч против Карреры? Нет, не особенный, а обычный матч. Но итальянская школа мне ближе, да. Успел ли изучить новичка «Спартака» Рошу? В целом я его хорошо знаю по Бразилии и это достаточно нестандартный парень, который умеет и отдать, так и забить. Талантливый игрок и мы ждём его на поле в матче против нас», – цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».