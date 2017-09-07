Цаллагов не сможет помочь «Динамо» в матче с «Зенитом»

Как сообщили в «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, полузащитник московского клуба Ибрагим Цаллагов не сможет сыграть против «Зенита» в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги.
Этим летом футболист перешёл из «Зенита» в «Динамо» на правах аренды и в условии соглашения есть пункт, согласно которому он не может играть против сине-бело-голубых.
Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится на стадионе «Арена Химки» 10 сентября. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.
В составе «Динамо» 26-летний Цаллагов сыграл в двух матчах российского чемпионата.
Цаллагов: понимал, что в «Зените» я не буду играть столько, сколько хотелось