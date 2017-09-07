В «Химках» сменился главный тренер

«Химки» на своём официальном сайте объявил об уходе Олега Стогова с поста главного тренера. До конца сезона подмосковную команду будет возглавлять Александр Ирхин, который работал в «Химках» в прошлом сезоне. Ситуацию прокомментировал генеральный директор клуба ФНЛ Тажутдин Качукаев.
«Вчера после игры с «Сибирью» у нас состоялся рабочий разговор с главным тренером нашей команды Олегом Стоговым. В результате мы пришли к взаимному решению прекратить сотрудничество на этом этапе. Это решение далось нам нелегко, так как, во-первых, Олег Стогов – местный химкинский специалист. Во-вторых, он принял команду в прошлом сезоне, когда мы были аутсайдерами и сумел довести коллектив практически до середины таблицы, где мы и закрепились по итогам сезона. Для первого года в ФНЛ этот результат был более чем приемлемым.
Тем не менее, в последних восьми матчах чемпионата наша команда набрала всего два очка и выбыла из розыгрыша кубка в 1/32 финала. Объективно оценивая последние события, мы во всех матчах уступали соперникам по счёту, но никак не по игре. Последние результаты опустили нашу команду в нижнюю часть турнирной таблицы, чего давно уже с нами не случалось, и сейчас мы находимся в определённом серьёзном психологическом кризисе. В прошлом сезоне 15 футболистов из текущей заявки принимали участие в 70% матчей, мы достойно играли против всех команд лиги, были непобедимыми в родных стенах на протяжении 35-ти матчей…
Теперь нам предстоит в кратчайшие сроки разбираться внутри коллектива со всеми проблемами, влияющими на результаты, а точнее, на их отсутствие. Команде необходима психологическая встряска. Олег Валерьевич с этим согласился, ведь мы знаем возможности наших футболистов. За месяц с небольшим команда не может просто взять и перестать играть, потерять веру в самих себя и друг в друга. «Химки» всегда были, есть и будут единым кулаком, который умеет держать удар и давать сдачи.
Расслабляться и сетовать на судьбу у нас времени нет – уже через три дня сложнейший выездной матч в Оренбурге, поэтому мы приняли решение о том, что до конца этого сезона наш тренерский штаб возглавит свой во всех отношениях человек – Александр Сергеевич Ирхин. Он знает команду изнутри, плотно работал с ней в минувшем сезоне бок о бок со Стоговым. В нашей ситуации это назначение видится оптимальным вариантом, поскольку не несёт в себе никаких глобальных изменений.
Поэтому мы благодарим Олега Валерьевича за всё то, что он сделал для «Химок», очень сожалеем, что так вышло, но иного выхода сейчас уже не было. И, конечно, приветствуем снова в наших дружных рядах Александра Сергеевича!», — заявил генеральный директор клуба.