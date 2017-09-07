«Трабзонспор» арендовал у «Марселя» Губочана

Словацкий защитник Томаш Губочан, известный в России по выступлению за петербургский «Зенит» и московское «Динамо», текущий сезон проведёт в Турции.
«Трабзонспор» на своём официальном сайте объявил о переходе 31-летнего футболиста из «Марселя» на правах аренды.
По данным сайта Transfermarkt, аренда Губочана на один сезон обошлась «Трабзонспору» в € 250 тыс.
В «Марсель» Губочан перешёл из «Динамо» летом прошлого года. В составе французской команды защитник провёл 17 матчей.
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Экс-защитник «Зенита» Губочан может перейти из «Марселя» в «Трабзонспор»