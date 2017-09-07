Эззатоллахи: «Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него

Полузащитник сборной ИранаСаид Эззатоллахи, который в последний день летнего трансферного окна перешёл на правах аренды из «Ростова» в «Амкар», сегодня днём прилетел в Пермь и после короткого отдыха вышел на поле, проведя первую тренировку в составе своей новой команды.
«Устал совсем немного, и уже готов к работе. Позавчера наша сборная проводила последний матч отборочного турнира, но я в ней не принимал участие из-за дисквалификации. А к дальним перелётам я привык.
Я очень рад, что в конце трансферного периода моя судьба определилась, и что я оказался именно в «Амкаре».
«Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него. Было видно, что это – дружная и организованная команда. Я знаю, что здесь работает сильный тренерский штаб, и что футболисты здесь прибавляют в мастерстве. А для меня это очень важно – сборная Ирана будет играть на чемпионате мира, и я мечтаю о том, чтобы сыграть на мундиале как можно лучше.
Уральские морозы? Вот это для меня точно проблемой не будет!", — приводит слова 20-летнего хавбека официальный сайт «Амкара».