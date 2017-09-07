Ндинга стал одноклубником Дьякова в Турции

Полузащитник московского «Локомотива» Делвин Ндинга продолжит карьеру в Турции. «Сивасспор» официально объявил о переходе 29-летнего футболиста, с которым подписан двухлетний контракт. Таким образом, Ндинга будет выступать за один клубом с российским защитником Виталием Дьяковым.
В конце августа в СМИ сообщалось, что «Сивасспор» рассчитывает заполучить конголезского хавбека бесплатно, в то время как «Локомотив» хочет продать Ндинга за € 200 тыс.
Ндинга присоединился к «Локомотиву» в 2015 году. В составе «железнодорожников» полузащитник провёл 43 матча.
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