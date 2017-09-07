Орлов: вовсе не факт, что «Зенит» разгромит «Динамо»

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о предстоящем 10 сентября на «Арене Химки» матче 9-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит».
«Вовсе не факт, что „Зенит“ разгромит „Динамо“. Не факт, что будет в этом матче победа. Я всегда предостерегаю по поводу сине-бело-голубых. Да, 20 очков, лидеры — это молодцы, и у команды потрясающая поддержка. Команда молодая, и всем это интересно. Никто не знает потолка этой молодой команды, никто не знает потенциала аргентинских игроков, да и не только аргентинских. Как у нас расцвёл и поднимает планку в каждом матче Кокорин, появился Кузяев, который также поднимает планку. А остальные россияне как-то пока недотягивают.
И Лунёв ещё на уровне. Но вратарь «Зенита» немного озадачил меня словами о том, что он ещё не готов конкурировать с Акинфеевым. С чего это ты вдруг шаг назад делаешь? Вызван в сборную — значит, конкурируешь за место в команде. Зачем ты фразу эту сказал? Непонятно», — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».