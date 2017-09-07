175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо: Грозный — красивый, цветущий город

7 сентября 2017, четверг. 20:29 Футбол

Бразильский защитник «Ахмата» Филипе Сампайо в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал о своей жизни в Грозном, а также сравнил российский и португальский чемпионаты. 22-летний футболист, ранее выступавший за «Боавишту», подписал контракт с «Ахматом» в начале июля.

«За последние месяцы в моей жизни произошли приятные перемены — я перешёл в «Ахмат». Живу в Грозном — красивом, цветущем городе. Здесь созданы хорошие условия для тренировок. Всё замечательно. Вечером гуляю по городу, хожу в торговые центры, рестораны. Иногда в выходной день с ребятам идём купаться в «Грозненское море». Купаемся и едим шашлыки.

Сравнивать чемпионаты России и Португалии нельзя. В российском чемпионате предсказать победу одной команды над другой невозможно. Много сильных и равных команд. Каждая команда может победить другую, невзирая на имя и титул. Также много команд борются за медали. В Португалии только несколько клубов разыгрывают медали, и результаты порой предсказуемы. Уровень российского чемпионата сильный.

Все ребята очень дружные. Больше всех шутит Олег Иванов. Мы, бразильцы, любим много общаться. После обеда или ужина сидим в ресторане, общаемся, Олег что-то на бразильском скажет, шутит, мы все смеёмся. Ещё Лёня, массажист, хорошо заводит — мимикой, пластикой. Атмосфера у нас прекрасная, это очень важно.

Перед подписанием контракта, когда я узнал об интересе со стороны «Ахмата», понял, что в разные годы в команде играло много бразильцев и в целом игроков из Латинской Америки. Это тоже стало важным фактором, когда, имея много других предложений, я выбрал «Ахмат».

Я очень благодарен Родолфо. Он нам всем как старший брат. Мы, молодые бразильцы, приехали в другую страну, не знаем языка, и очень важно, что есть такие люди, как Родолфо и наш переводчик Адам, которые нам сильно помогают. В каких-то бытовых вопросах помогает также жена Родолфо. Все относятся к нам уважительно и стараются помочь. Благодаря этому наша адаптация прошла успешно и быстро», — поведал Филипе Сампайо.

Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат" Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Данташ Родолфо
Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
21:00 Экс-оператор ЦСКА: Слуцкий — фигура, он доплывёт до английской Премьер-лиги
20:53 «Арарат» вырвал победу в матче с «Рязанью», забив гол в концовке
20:38 Клубы из Манчестера проголосовали против изменения сроков трансферного окна
20:33 Маротта считает, что Серия А должна сократить сроки летнего трансферного окна
20:29 Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо: Грозный — красивый, цветущий город
20:15 Орлов: вовсе не факт, что «Зенит» разгромит «Динамо»
20:08 Ндинга стал одноклубником Дьякова в Турции
20:08 Экс-форвард «Локомотива» Ниасс получит шанс закрепиться в составе «Эвертона»
19:42 Орлов: «Динамо» — это же вообще не соперник для сборной России
19:40 Клопп: Коутиньо вернулся в расположение «Ливерпуля» в очень хорошем настроении
19:38 Эззатоллахи: «Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него
19:38 Тарасов: не стал бы причислять автобиографию Зидана к серьёзной литературе
19:27 Шаронов: руководство «Рубина» поставило задачу подготовить качественных игроков
19:15 «Трабзонспор» арендовал у «Марселя» Губочана
19:03 В «Химках» сменился главный тренер
19:01 Орлов: почему мы, петербуржцы, платим за перенос медиацентра «Крестовского»?
18:50 Бердыев: Шаронов растёт как тренер, рад его назначению в «молодёжку» «Рубина»
18:48 «Тоттенхэм» показал, как новая арена будет трансформироваться под игры НФЛ и АПЛ
18:42 «Зенит» и «Динамо СПБ» определятся со стадионом для кубкового матча 8 сентября
18:24 Тимощук: таких сильных эмоций, как в 2007 году, никогда больше не испытывали
18:24 Цаллагов не сможет помочь «Динамо» в матче с «Зенитом»
18:19 Бердыев: хорошо знаю Педро Рошу ещё по Бразилии. Талантливый игрок
18:04 Нападающий «Рубина» Азмун из-за травмы может пропустить матч со «Спартаком»
17:58 Набиуллин: «Спартак» очень силён, «Рубину» предстоит интересный матч
17:54 Гамшик: надеюсь, не придётся ждать до 40 лет, чтобы выиграть Серию А с «Наполи»
17:22 Изменилось время начала матча 10-го тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа»
17:05 «Локомотив» интересовался Давыдовым, но «Спартак» отказался его отпускать
17:02 Коротков: Оганесян отчитался по всем суммам в «Арарате»
17:00 Куман: я разочарован ситуаций с Руни, но он сыграет против «Тоттенхэма»
17:00 «Зенит» предлагал «Краснодару» обменять Дзюбу на Смолова
16:48 «Аякс» объявил о переходе нападающего «Сантоса» да Силвы
16:41 Оганесян вышел из состава учредителей «Арарата», клуб продолжит существование
16:39 Бош: Ярмоленко был лучший вариант для дортмундской «Боруссии»
16:32 Клубы АПЛ проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона
16:05 Игроки ЦСКА вылетели в Пермь на матч с «Амкаром»
16:02 Туран может пропустить дерби с «Эспаньолом» из-за травмы
15:58 Игроки «Шинника» посетили мемориал в память о погибших хоккеистах «Локомотива»
15:41 Защитник «Манчестер Сити» Уолкер – самый быстрый игрок АПЛ после трёх туров
15:26 Дзюба: не вспомню всё, что прочитал летом, но могу выделить классику – «Дракула»
15:23 Наставник «Суонси Сити»: ожидаю, что Саншеш сыграет против «Ньюкасла»
15:19 Коутиньо вернулся в расположение «Ливерпуля»
15:14 Мбаппе: хочу помочь Неймару выиграть «Золотой мяч»
15:10 Нобоа: сыграть на чемпионате мира в России – это моя мечта
15:04 «Уфа» призвала своих болельщиков на матч с «Краснодаром» прийти в красном
15:03 «Спортинг» пожалуется на «Вест Хэм» из-за переговоров англичан с Карвалью
Все новости RSS
Партнерский контент