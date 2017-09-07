Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо: Грозный — красивый, цветущий город

Бразильский защитник «Ахмата» Филипе Сампайо в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал о своей жизни в Грозном, а также сравнил российский и португальский чемпионаты. 22-летний футболист, ранее выступавший за «Боавишту», подписал контракт с «Ахматом» в начале июля.
«За последние месяцы в моей жизни произошли приятные перемены — я перешёл в «Ахмат». Живу в Грозном — красивом, цветущем городе. Здесь созданы хорошие условия для тренировок. Всё замечательно. Вечером гуляю по городу, хожу в торговые центры, рестораны. Иногда в выходной день с ребятам идём купаться в «Грозненское море». Купаемся и едим шашлыки.
Сравнивать чемпионаты России и Португалии нельзя. В российском чемпионате предсказать победу одной команды над другой невозможно. Много сильных и равных команд. Каждая команда может победить другую, невзирая на имя и титул. Также много команд борются за медали. В Португалии только несколько клубов разыгрывают медали, и результаты порой предсказуемы. Уровень российского чемпионата сильный.
Все ребята очень дружные. Больше всех шутит Олег Иванов. Мы, бразильцы, любим много общаться. После обеда или ужина сидим в ресторане, общаемся, Олег что-то на бразильском скажет, шутит, мы все смеёмся. Ещё Лёня, массажист, хорошо заводит — мимикой, пластикой. Атмосфера у нас прекрасная, это очень важно.
Перед подписанием контракта, когда я узнал об интересе со стороны «Ахмата», понял, что в разные годы в команде играло много бразильцев и в целом игроков из Латинской Америки. Это тоже стало важным фактором, когда, имея много других предложений, я выбрал «Ахмат».
Я очень благодарен Родолфо. Он нам всем как старший брат. Мы, молодые бразильцы, приехали в другую страну, не знаем языка, и очень важно, что есть такие люди, как Родолфо и наш переводчик Адам, которые нам сильно помогают. В каких-то бытовых вопросах помогает также жена Родолфо. Все относятся к нам уважительно и стараются помочь. Благодаря этому наша адаптация прошла успешно и быстро», — поведал Филипе Сампайо.