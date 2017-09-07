Экс-оператор ЦСКА: Слуцкий — фигура, он доплывёт до английской Премьер-лиги

Александр Горячев, проработавший оператором в ЦСКА более 13 лет, поделился мнением об экс-наставнике «армейцев» Леониде Слуцком, который сейчас тренирует английский «Халл Сити».
«Леонид Викторович – фигура. Очень интеллигентный и современный человек. Отличник, у него красный диплом и в школе, и в университете. Очень умный. И у него всегда можно было попросить любую помощь и совет. Понятно, что за какие-то промахи в работе он мог укорить, сделать замечание в жёсткой форме. Но через пару часов он остывал и всё становилось хорошо. Это нормально для таких больших людей. Я не понимаю тех болельщиков, которые негативно говорят о Слуцком. Как так можно? Все титулы, которые только можно было взять, он взял. Кубки, Суперкубки, три чемпионата. Тренер с большой буквы.
Когда он уходил, было не то что страшно, а, скажем так, непонятно. Все привыкли к Викторовичу, у всех с ним был замечательный контакт. И никто не понимал, как такой человек может уйти. Из администрации никто этого не хотел. Несколько лет назад Слуцкий уже собирался уходить, но остался. Тогда была череда неудач, в Лиге чемпионов плохо выступили. А в итоге три раза стали чемпионами.
Он собрал нас всех в Монако и объявил о своём решении. Мы тогда уже догадывались, что он уйдёт. Дыма без огня не бывает. Тем более что уже и пресса это раструбила. Все знали, что он хотел двигаться дальше. Сейчас Чемпионшип, дальше и до АПЛ доплывёт. Здорово, что он поставил себе такие цели», — сказал Горячев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полное интервью с Александром Горячевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.