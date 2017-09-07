Отец Иньесты: продление контракта Андреса с «Барселоной» не будет проблемой

Хосе Антонио Иньеста, отец 33-летнего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты высказался о ситуации с контрактом сына. Ранее Иньеста опроверг слова президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу о достигнутой принципиальной договорённости относительно продления контракта. Напомним, соглашение Иньесты с каталонским клубом истекает летом следующего года.
«Я говорю с сыном каждый день, он никогда не говорит неправду. Не думаю, что продление контракта будет проблемой. Андрес не будет играть за другой элитный клуб против «Барселоны». Думаю, он может играть ещё два или три года на «Камп Ноу», – приводит слова отца Иньесты Marca со ссылкой на Cuatro.
Иньеста не намерен покидать «Барселону», но есть вопросы, связанные с зарплатой