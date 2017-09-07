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Григорян: после новостей об «Арарате» игроки потеряли по 3 кг на нервной почве

7 сентября 2017, четверг. 21:30 Футбол

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян после домашней победы над «Рязанью» (1:0) в матче 8-го тура ПФЛ пошутил по поводу последних новостей относительно возможного прекращения существования клуба.

«Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, нескучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый весёлый из нас (Валерий Оганесян. — Прим. «Чемпионата») дал интервью на всю жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он ответил на все вопросы. Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Вот вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру ещё что-то придумаем», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Ранее стало известно, что бывший президент «Арарата» Валерий Оганесян вышел из состава учредителей клуба, который продолжит своё существование вопреки противоположной информации.

Оганесян вышел из состава учредителей «Арарата», клуб продолжит существование
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Арарат Москва ФК Рязань Александр Григорян Валерий Оганесян
Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
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