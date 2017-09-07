Григорян: после новостей об «Арарате» игроки потеряли по 3 кг на нервной почве

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян после домашней победы над «Рязанью» (1:0) в матче 8-го тура ПФЛ пошутил по поводу последних новостей относительно возможного прекращения существования клуба.
«Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, нескучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый весёлый из нас (Валерий Оганесян. — Прим. «Чемпионата») дал интервью на всю жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он ответил на все вопросы. Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Вот вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру ещё что-то придумаем», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Ранее стало известно, что бывший президент «Арарата» Валерий Оганесян вышел из состава учредителей клуба, который продолжит своё существование вопреки противоположной информации.